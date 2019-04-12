أخبار مصر | برلماني: خروج المواطنين لاستفتاء الدستور طلقة في صدر المؤامرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: خروج المواطنين لاستفتاء الدستور طلقة في صدر المؤامرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان، إن هناك مخطط كبير كان ومازال يُحاك ضد الدولة المصرية، ولابد من تكاتف المواطنين للتصدي لها، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية ظهرت على حقيقتها في العام الذى تولت فيه الحكم، وأن الدستور الحالي كُتب في توقيت عصيب، ومن هنا جاءت فكرة التعديل، بما يتواكب مع الوضع الراهن، ولتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي عقدتها نقابة الإعلاميين، اليوم، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام؛ للتعريف بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف أن الحاكم القوي والعادل، يستطيع أن يحقق أهداف الشعوب، مؤكدًا أن الإعلاميين يقع على عاتقهم مهمة تنوير وتثقيف المصررين بمتطلبات مرحلة البناء والتنمية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن خروج المواطنين للاستفتاء سيكون بمثابة طلقة في صدر المؤامرة الكبرى التي تُحاك ضد الأمة العربية كلها، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول المحيطة التي مازالت تعاني، ومصر استعادت مكانتها الدولية والإقليمية.