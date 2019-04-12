أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام': دستور 2014 كان بـ'الموائمات' ولزم تعديله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام': دستور 2014 كان بـ'الموائمات' ولزم تعديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إسماعيل الششتاوي وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن دستور 2014 كان دستور موائمات مع كل الاحترام لمن شاركوا في وضعه، ولكي يواكب ثورة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الآن، كان لزامًا هذه التعديلات، ولكن يبقى الشعب المصري الواعي هو صاحب الكلمة الأخيرة في الموافقة على هذه التعديلات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي عقدتها نقابة الإعلاميين، اليوم، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام؛ للتعريف بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

فيما أكد الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أن قنوات الجماعة الإرهابية تُصدر مشهدًا مغلوطًا بشأن التعديلات الدستورية؛ حيث تختزلها في مادة واحدة فقط، ولكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وخطأ كبير، مؤكدًا أن التعديلات تهدف لتحقيق استقرار سياسي.

ودعا "أمين" المواطنين للمشاركة في التعديلات الدستورية، وضرورة المشاركة في الاستفتاء أيًا كان الرأي، ولكن تبقى المشاركة بفاعلية هي الهدف الأسمى، حتى تكون هناك إيجابية من قِبل المواطنين.