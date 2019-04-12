أخبار مصر | البرلمان ينفي إصدار قانون للإيجار القديم للوحدات السكنية والمساكن والعقارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان ينفي إصدار قانون للإيجار القديم للوحدات السكنية والمساكن والعقارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدر البرلمان قانون للإيجار القديم للوحدات السكنية والمساكن والعقارات وأن القيمة الإيجارية سوف ترتفع إلى 16 ضعفًا، وسيتم طرد المستأجرين من مساكنهم بعد 5 سنوات.

واتهم متحدث البرلمان فى تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم، أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، بأنهم وراء نشر مثل هذه الشائعات الخطيرة.

وأكد أنه كلما ارتفعت شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى، محليا وعالميا خصوصًا بعد قمته الناجحة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالبيت الأبيض، بالإضافة إلى التأييد الكبير وغير المسبوق وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية للتعديلات الدستورية تزداد جماعة الإخوان الإرهابية هوسا وجنونا.

وطالب بتطبيق حالة الطوارئ على أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى كآلة إعلامية لهم لبث الشائعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصرى يمتلك من الوعى والإدراك جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات التى تواجه مصر ولديه القدرة والكفاءة لإحباط وإفشال مخططات هذه الجماعة.