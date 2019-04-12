أخبار مصر | 'الصحفيين' تستضيف العرض المسرحي 'عبور وانتصار' بمناسبة أعياد تحرير سيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تستضيف العرض المسرحي 'عبور وانتصار' بمناسبة أعياد تحرير سيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت نقابة الصحفيين على مسرحها، اليوم الخميس، مسرحية "عبور وانتصار"، من تأليف وإخراج محمد الخولي.

وجاء العرض المسرحي بحضور حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، وبالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور، وذلك في إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء هذا الشهر، ومساهمة من نقابة الصحفيين في تقديم الأعمال الوطنية ودورها التنويري.

وتأتي المسرحية من إنتاج المسرح القومي للأطفال، وبطولة الفنانين: "مفيد عاشور، منير مكرم، عادل الكومي، عبدالسلام الدهشان، منصور عبدالقادر، محمد عابدين، عادل شعبان، سعيد مختار، أيمن بشاي، شيماء نصار، إيمان سالم، سكر شريف، أحمد زايد، محمد عبدالفتاح، أحمد عصام"، ويكور وملابس محي فهمي، وألحان وليد خلف، واستعراضات أشرف فؤاد، ومادة فيلمية لمينا إبراهيم.

وعيد تحرير سيناء، هو اليوم الموافق 25 إبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقًا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، وهذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية.