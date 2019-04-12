انت الان تتابع نواب للسوادنيين: لما الجيش يدخل اسمعوا الكلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بخيت: ما حدث في السودان إرادة أمة يحميها الجيش والتظاهر سيؤدى للعنف.. والصحفاق: نرجو أن تنعم السودان بالأمن بعد تدخل الجيش وأي قلاقل بالسودان ستؤثر على مصر.

4 أشهر مرت على اندلاع التظاهرات الرافضة لاستمرار الرئيس السوادني السابق عمر البشير في الحكم، إلى أن اتخذ الجيش السوداني، اليوم، خطوات متسارعة في مقدمتها الإطاحة بعمر البشير من الحكم، كونه يعد المطلب الرئيسي امتثالًا لملايين السودانين، ولم يكتفِ الجيش بهذا فقط فيما يخص البشير، بل أعلن التحفظ عليه في مكان آمن، إلا أن باقي الخطوات التي جاءت في بيان الجيش، تعد محل خلاف في الشارع السوداني نفسه حاليًا. كيف سيكون المشهد في السودان خلال الفترة المقبلة؟ سؤال طرحته "التحرير" على عدد من النواب، خصوصا أعضاء لجنة الشؤون الإفريقية.

في البداية، قال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس السوداني عمر البشير حاول خلال الأشهر القليلة الماضية منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، أن يقوم بخداع الشعب السوداني عن طريق القيام بانقلاب صوري، ولكن الشعب السوداني فطن إلى هذه الألاعيب ولم ينجرف وراءها، ومع زيادة الحراك

في البداية، قال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس السوداني عمر البشير حاول خلال الأشهر القليلة الماضية منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، أن يقوم بخداع الشعب السوداني عن طريق القيام بانقلاب صوري، ولكن الشعب السوداني فطن إلى هذه الألاعيب ولم ينجرف وراءها، ومع زيادة الحراك فى الشارع بدأت القوات المسلحة السودانة فى الانحياز إلى الشعب والإطاحة بالبشير من مقاليد الحكم، والقبض على جميع المقربين منه ونائبه السابق وعناصر المؤتمر الوطني. إرادة أمة يحميها الجيش إرادة أمة يحميها الجيش وأضاف بخيت فى تصريحات إلى "التحرير"، أن ما حدث في السودان هو إرادة أمة يحميها الجيش السوداني وهذا ما ظهر جليًا فى بيان القوات المسلحة منذ قليل، إذ تضمن أن الجيش ملتزم بتسليم السلطة للشعب فى موعد زمنى محدد، بعد استقرار الأوضاع مع إعطاء مهلة عام لحكومة انتقالية مختارة من قبل المجلس الانتقالي بقيادة عوض بن عوف تحتوى على كل ممثلي الشعب السوداني. وأوضح بخيت أن هناك بعض علامات الاستفهام غير المفهومة داخل الشارع السوداني حتى الآن هو استمرار بعض الفئات فى التظاهر أمام وزارة الدفاع أو ما يسمون أنفسهم اتحاد النقابات وبعض من يطلقون على أنفسهم أنهم نشطاء أمام مقر الحكومة السودانية، وهذا الأمر لن يجدي بل سيؤدي إلى العنف وانقسامات أكثر فى الشارع السوداني. Advertisements وناشد عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الشعب السوداني بالتريث والهدوء بحكم الخبرة التي يمتلكها الشعب المصري والمشهد المماثل فى مصر والدول المجاورة، قائلًا: "لما الجيش يدخل.. أرجوكم اسمعوا الكلام، لأن القوات المسلحة في السودان عمرها ما فرطت فى حق الشعب السوداني. بيان القوات المسلحة صارم وحازم بيان القوات المسلحة صارم وحازم وشدد على أن "حدوث أي عنف في الشارع السوداني سيكون وراؤه بعض المأجورين وأصحاب المصالح الخاصة، والمتآمرين على الدولة، لأن بيان القوات المسلحة كان صارما وحازماً، أكد على تسليم السلطة للشعب بعد تجاوز مرحلة انعدام الوزن، وعندما يعلن هذا فى بيان رسمي يعد التزاما من الجيش السوداني بذلك". ونوه بأن ما حدث فى السودان وما يحدث فى جميع دول الجوار يؤثر بالسلب على مصر، لأن هذه الاضطرابات تخلف مناخا ملائما لنشاط الجماعات الإرهابية والمجرمين فى ظل استهداف مصر من العالم أجمع، ولا نريد أن يتكرر ما حدث في الحدود الغربية لمصر مع ليبيبا حيث كانت مصدر السموم التى ترمى على مصر عبر طرابلس، أن يحدث فى السودان ونريد أن تستعيد عافيتها فى أقرب وقت ممكن. وفي السياق ذاته، قال النائب رزق أبو الصحفاق، وكيل لجنة الشئون الإفريقية السابق بمجلس النواب، أكد على أن الوضع فى السودان سيئ للغاية منذ أشهر، وهو أمر محزن، ونتمنى أن تنتهى الأمور على خير بدون أن تشهد السودان أى أعمال عنف وأن يوحد الشعب السوداني كلمته إلى جانب الجيش السوادني حتى لا يقفز على الاحتجاجات المشروعة من الشعب السوداني بعض المتآمرين خاصة وأن مصر لديها تجربة مشابهة لما يحدث في السودان. أي قلاقل في السودان ستؤثر على مصر أي قلاقل في السودان ستؤثر على مصر وقال الصحفاق فى تصريحات لـ"التحرير"، نرجو أن تنعم السودان بالأمن والأمان بعد تدخل الجيش السوداني لحماية الشعب والانحياز إليه فى قراراته، العاجلة التى اتخذها. وشدد الصحفاق، على أن حدوث أي قلاقل في السودان وليبيا سيكون له تأثير على مصر خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة بين الشعبين السوداني والمصري، وقضية سد النهضة التى تعد قضية فى غاية الخطورة للشعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نواب للسوادنيين: لما الجيش يدخل اسمعوا الكلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.