شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب عدم عرض آخر مسرحية من إخراج محمود الجندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عماد المناخلي، ممثل في فرقة الجندي المسرحية، إن «الفنان الراحل كان أب لنا وأخرج العديد من الأعمال المسرحية للفرقة وكان اخرهم عرض في «قلوبهم مرض»، الذي يتحدث عن الإرهاب والذى كان مقررا عرضه منذ 10 أيام الماضي، ولكن للأسف تأجل بسبب مرض الفنان وعودته من الطريق قبل العرض، مضيفاً أن الفنان الراحل أخرج العديد من الأعمال للفرقة منها «اعملو معروف» و«إبراهيم الخليلى» و«مصر أم الدنيا».

وأوضح «المناخلي» أن «الفنان الراحل أنشأ قصر جديد للثقافة في أبوالمطامير، وفرقة مسرحية أطلقنا عليها اسم «فرقة الجندى المسرحية»، نسبة إليه.

وأضاف محمد سويدان، ابن شقيقته، وهو ممثل ومطرب بالفرقة، أن الفنان كان يتابع بروفات الفرقة حتى اللحظة الاخيرة، وكذلك اعمال إنشاء المسرح الذي يحمل اسمه في قصر الثقافة والذى شارف على الانتهاء منه.

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وشيع الآلاف من أهالي مدينة أبوالمطامير التابعة لمحافظة البحيرة، ظهر الخميس، جثمان الفنان محمود الجندي الذي وافته المنية، فجر الخميس، عن 74 عاما.

وتقدم الجنازة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانون فاروق الفيشاوي وأحمد السقا وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وشيكو، فيما بدا الحزن الشديد على نجله المخرج أحمد الجندي.

حرص الآلاف من أهالي أبوالمطامير بالبحيرة على تشييع الجنازة من مسجد الشيخ عبدالحكم في أبوالمطامير، ورفعوا لافتة كبيرة مكتوبا عليها «وداعا ابن أبوالمطامير البار».

كان «الجندي» أصيب بأزمة قلبية خلال الأيام القليلة الماضية، ونقل إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر لنحو 10 أيام حتى فارق الحياة فجر الخميس.