شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثقافية وفنية تحت عباءة فرعونية بحضور 19 سفارة لتنشيط السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنافست 19 سفارة لدى القاهرة، الخميس، تحت عباءة القرية الفرعونية التي تحتفل بعيدها الـ 35 بحضور دبلوماسيين، بهدف تنشيط حركة السياحة الوافد من مختلف الأسواق المصدر لحركة السياحة إلى المقاصد السياحية المصرية، وقدمت فرقة للتراث الفني الفلسطيني عرضا خطف الأبصار.

شارك في المعرض 19 سفارة ومركز ثقافي من بينهم سفارات: تونس وفلسطين وفيتنام وليبيا وباكستان وسريلانكا وبوليفيا وكازاخستان ونيبال والمجر واليمن وكوت ديفوار وبيرو والهند وماليزيا والصومال والمركز الثقافي الياباني والمركز الثقافي الكوري والمركز الثقافي الهندي والمركز الثقافي الصيني.

وتضمنت فعاليات اليوم، افتتاح المعرض بعرض فرعوني، ثم جولة مع السفراء والدبلوماسيين بخيم السفارات، للاطلاع على التراث المميز للمشاركين، واستعراض الرقصات والعروض الفلكلورية لكل سفارة، حيث قدمت سفارات الصين وماليزيا وتايلاند عروضا فنية وسط ترحيب من الحاضرين.

كما حضر دبلوماسيين من كازاخستان ونيبال وفلسطين وبيرو وبوليفيا، وعدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، وأُجريت مسابقة واستفتاء من الزوار عن أفضل عرض وشكل جمالي وأكلة لكل سفارة، والذي أسفر عن فوز كل من دولتي فلسطين وباكستان بجائزة أفضل استعراض، كما فازت الهند بدرع أفضل ديكور، وحصلت كازاخستان على أفضل زي تراثي، بينما حصدت تايلاند جائزة الأطفال.

وللمرة الأولى، خصصت القرية الفرعونية هذا العام جائزة باسم الدكتور حسن رجب مؤسس القرية، بمناسبة كونه أول سفير لمصر في الصين، وتم منحها إلى سفير دولة الصين في القاهرة.

من جانبه، قال السفير أرمان إيساجالييف، سفير جمهورية كازاخستان لدى مصر، إنه للمرة الثانية تشارك بلاده في هذا الحدث، واصفا الفاعلية بالشيء العظيم الذي يعرف الدول على بعضها، متقدما بالشكر لإدارة القرية الفرعونية للسماح لبلاده بالمشاركة، مؤكدا أن الفاعلية تساهم في التنشيط للسياحة المصرية، مشيرا إلى أن الجناح قدم أهم ما تتميز به كازاخستان من تراث ثقافي.

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وعبر الدكتور بول باريديس بورتيلا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة في الحدث، مؤكدا أن الحدث جمع عدد كبير من الثقافات المختلفة، مشيرا إلى أن بلاده قدمت أهم المأكولات التي تتميز بها، كما أن الفاعلية تعمل على التقارب بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة بيرو، مشددا على أهمية المشاركة في العام المقبل، مطالبا مختلف الدول بالمشاركة في الفاعلية.

وشكر سفير الصين بالقاهرة سونج أقواه، القرية وإدارتها على تنظيم الاحتفالية، مؤكدا أن الصين صديقة للقرية منذ إنشائها على يد الدكتور حسن رجب، حيث كان أول سفير لمصر في الصين إلى أن تسلمها نجله الدكتور عبدالسلام رجب، موضحا أن المركز الثقافي الصيني مفتوح دائما للجميع .

وقال الدكتور ليا قتش على، مدير المركز الثقافى الهندى بالقاهرة، إن هناك صراع بين الحضارات المختلفة في العالم، والحل الأمثل للتخلص من هذا الصراع هو التعارف بين الشعوب، بالإضافة إلى التعارف على الديانات الأخرى، وهو ما تفعله القرية الفرعونية، مقدما الشكر للقرية، واصفا الفاعلية بأنها خدمة عظيمة تقدم إلى الإنسانية.

ورحّب مجدي الزيات مدير عام القرية الفرعونية، بالحضور من الشخصيات العامة والدبلوماسية، معلنا نجاح القرية الفرعونية خلال ٣٥ عاما في إثراء الحياة الثقافية والتعليمية، متقدما بالشكر للسفارات المشاركة وخاصة اليمن وكوت ديفوار وفلسطين، قائلا: «بنحتفل باليوم الثقافي الحضاري بوجود ١٩ سفارة ونتمني العام القادم مشاركة أكبر من السفارات».

وقالت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة بالقرية الفرعونية، إن المعرض يعد تقليدا سنويا تقيمه القرية الفرعونية كل عام، وتعرض كل سفارة في خيمة خاصة بها كل ما يمثل ثقافتها من أكلات واستعراضات فلكلورية وملابس تراثية وديكورات فنية وفنون موسيقية.

وتابعت الشيخ، أن القرية استطاعت على مدار 3 عقود ونصف، في إثراء الحياة المعرفية لدى المصريين، وخاصة في الجانب الأثري، كما تمكنت من تنشيط الحركة السياحية ونشر الوعي المعرفي بالحضارة المصرية القديمة.

وجمعت القرية الفرعونية، بين القديم والجديد في حياة المصريين، فكانت متحفا مفتوحا للآثار المصرية على مر العصور، قدمت نماذج من الحضارات المختلفة التي تعاقبت على مصر، فكان الزائر يحصل على جميع أنواع المعارف، في مكان واحد، حتي ساهمت في تكوين الشخصية المصرية وإبراز ملامحها، وخاصة لدى الطلاب في المدارس.