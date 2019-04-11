شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تجتمع لمناقشة قانون الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية في المقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية مع المستشارين القانونيين؛ لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين في مصر ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة.

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