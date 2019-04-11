شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي أبو المطامير عن محمود الجندي: «كان راجل طيب وعمل خير كتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ممدوح ابراهيم، مصور في استوديو، جار أسرة الفنان محمود الجندى في أبوالمطامير بالبحيرة، أن الفنان الراحل «كان رجل طيب وبيعمل خير كتير في البلد، ومجامل، وكان بيقعد معانا في الشارع».

ويضيف عادل يوسف، مزارع، كان يعاشرنا معاشرة الاهل رغم مشغولياته الكثيرة في القاهرة،وكان متواجدًا معانا دائمًا، ويؤكد محمد يوسف، مزارع، «حضر عندنا فرح في الدلنجات من 6 شهور، وتربطنا به علاقة نسب وصداقة كبيرة، وهو رجل مجامل كان بجوار أهله وكل أهل بلده في الأفراح والأحزان[».

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وشيع الآلاف من أهالي مدينة أبوالمطامير التابعة لمحافظة البحيرة، ظهر الخميس، جثمان الفنان محمود الجندي الذي وافته المنية، فجر الخميس، عن 74 عاما.

وتقدم الجنازة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانون فاروق الفيشاوي وأحمد السقا وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وشيكو، فيما بدا الحزن الشديد على نجله المخرج أحمد الجندي.

وحرص الآلاف من أهالي أبوالمطامير بالبحيرة على تشييع الجنازة من مسجد الشيخ عبدالحكم في أبوالمطامير، ورفعوا لافتة كبيرة مكتوبا عليها «وداعا ابن أبوالمطامير البار».

كان «الجندي» أصيب بأزمة قلبية خلال الأيام القليلة الماضية، ونقل إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر لنحو 10 أيام حتى فارق الحياة فجر الخميس.