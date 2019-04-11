شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: عودة العمالة المصرية إلى ليبيا مرهون باستقرار الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن استقرار الوضع في ليبيا سيؤدي إلى عمل التنمية الشاملة التي تتطلب الاستعانة مرة أخرى بالعمالة المصرية.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، قائلا: «بمجرد استقرار ليبيا ستعود لها التنمية، وتتدفق العمالة المصرية التي كانت تبلغ 3 مليون مصري هناك، وستصل إلى 4 مليون»، متابعا: «مصر أكبر دولة تبذل جهد لتحقيق المصالحة الليبية، وطرفا الصراع في ليبيا سيجنحان للحل السلمي والسياسي».

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن ليبيا تتواجد بها 5 عناصر إرهابية مثل: «داعش ليبيا، داعش العراق وسوريا، جماعات بوكو حرام، عناصر مرتزقة من مالي»، متابعا: «هناك جزء شخصي في خلاف بين حفتر وحكومة تسيير الأعمال، ومصر تدخلت عدة مرات لحله لكن لم تنجح الجهود».