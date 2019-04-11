شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي يكشف أهم المشكلات التي تواجه زراعة العنب في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس إيهاب خليفة، الخبير الزراعي، المشكلات التي تواجه زراعة العنب في مصر، حيث ذكر أن العنب يُعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في مصر، ويحتل المرتبة الثانية في دخل الحاصلات الزراعية في الدولة بعد الموالح.

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وأضاف «خليفة»، خلال حواره ببرنامج «من سيزرع المليون»، الذي يُعرض على قناة «الصحة والجمال»، اليوم الخميس، أن مشكلة زراعة العنب خاصة في محافظات الدلتا هو اعتماد المزارعين على الرعي بالغمر، حيث إن هناك لديهم فكر خاطئ حول زراعة هذا المحصول.

وأشار الخبير الزراعي إلى أنه بالرغم من وجود اتجاه حديث للري بالتنقيط، وبدأت بعض المزارع تنفيذه إلا أن الغالبية تبقي على الري بالغمر، كون الري بالتنقيط مُكلفًا إلى حد ما بالمقارنة بالري بالغمر.

وتابع: «الري بالغمر يؤثر على كمية المياه خصوصًا أن مصر على أبواب مرحلة صعبة من ندرة المياه، كما أن الري بالتنقيط فوائده كثيرة، ولكنه مُكلف، ولا يوجد هناك إرشاد زراعي كافٍ هناك في زراعة العنب».