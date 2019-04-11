شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مصر تحترم سيادة السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع ببالغ الاهتمام التطورات التي يمر بها السودان الشقيق، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني، وما سيتم التوافق حوله.

وأضاف «حافظ»، خلال اتصال هاتفي عبر قناة «النيل للأخبار»، مساء الخميس، أن مصر تؤكد دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني، وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده، وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة، لافتا إلى أن مصر تحترم سيادة السودان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر واثقة في الشعب السوداني وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة وتحدياتها