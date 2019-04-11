شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: وضع مصر دوليًا اختلف خلال الـ4 سنوات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن وضع مصر الدولي تغير خلال الأربع سنوات الماضية، ويكفي استضافتنا لخمسين رئيسا عربيا وأوروبيا على أرض شرم الشيخ دون خطأ واحد.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «خلال الأربع سنوات الماضية شهدت مصر أحداثا دولية لم ترها من 30 سنة»، متابعا: «كنا مطرودين من الاتحاد الإفريقي من 4 سنوات، والآن عدنا للاتحاد الإفريقي ومصر ترأسه.. ولأول مرة تتم دعوة الرئيس السيسي للحضور كضيف شرف في مؤتمر ميونخ، وتحدث عن القضية الفلسطينية».

وأردف الخبير الاستراتيجي: «مصر استضافت 50 رئيس دولة أوروبيا وعربيا في شرم الشيخ، واغتالوا فرحة هذا المؤتمر بحادث محطة مصر، وهو من أهم الأحداث التي وقعت في مصر منذ 40 عاما، ولم يحدث به خطأ واحد».