شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: نسبة تمثيل المرأة في البرلمان حاليًا وصلت إلى 15% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندسة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب، إن الدستور الحالي لم يذكر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، موضحة أن المستهدف عالميًا تمثيل المرأة بنسبة 30% في البرلمان والغرف التشريعية.

وعن تمثيل المرأة بنسبة 25%، علقت «نبيل»، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الخميس، قائلة: «إحنا متواضعين شوية».

وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان حاليًا وصلت إلى 15%.