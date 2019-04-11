شكرا لقرائتكم خبر عن «العسيلي»: أوافق على الغناء في حفل طلاق.. «بحترم الناس اللي بيعملوه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفنان محمود العسيلي الشكر والتقدير للشاعر أمير طعيمة بسبب دعمه في الغناء وإمداده بكلمات أغانٍ أكثر من رائعة، مضيفًا: «طعيمة فرق معايا كتير جدًا، إحنا بنديله الفكرة وهو يكتب أجمل الكلمات».

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وأضاف «العسيلي»، خلال حواره في برنامج «حكايات لطيفة»، مع الفنانة التونسية لطيفة، على قناتي «أبوظبي» و«DMC»، أنه يوافق على إحياء حفل طلاق، مستطردًا: «ممكن أغني فيه عادي، أنا بحترم اللي بيعمل النوع ده من الحفلات».

وتابع: «اللي بيعمل الحفلات ده معانها إن عندهم الشجاعة إنهم يعترفوا إن حياتهم أحسن وهما بُعاد، أغني عادي جدًا في الحفلات دي، عندي أغنية (مش مضمون، وفوقي، وحكايتي معاك)، في المناسبات دي لو عاوزين كآبة نغني كآبة».

«حكايات لطيفة» برنامج موسيقي غنائي، تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.