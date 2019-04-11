شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة غطاسين.. «الإنقاذ البحري» تنظف قاع البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمشاركة عدد من الغطاسين من محبي البيئة نظمت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر حملة تنظيف لأعماق المارينا السياحي بالغردقة حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية والخشبية ومقذوات البحر وإطارات السيارات وتم تجمعيها على الرصيف البحري للمارينا.

وأكد حسن الطيب، رئيس الجمعية، أن عددا من الغطاسين استجابو لدعوة المشاركة في تنظيف الاعماق والشاطئ وتم جمع مخلفات ومقذوفات البحر من على شاطئ ووضعها داخل اكياس بلاستيكية ونقلها للمدفن الصحي.

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وأضاف الطيب ان الهدف من الحملة التوعية باهمية نظافة الشواطئ والقاع وان هناك حملات نظافة أخرى لعدد من الشواطئ والجزر البحرية ومناطق الغوص وشدد الطيب على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية والشواطئ ومناطق الشعاب المرجانية خالية من أي مخلفات بلاستيكية.

وأوضح الطيب ان المخلفات البلاستيكية تمثل خطرا يهدد الموارد الطبيعية في كل البحار والمحيطات حيث اكدت تقارير الامم المتحدة ان ملايين الاطنان سنويا من المخلفات البلاستيكية تذهب إلى البحار والمحيطات وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية خاصة السلاحل البحرية والدلافين وتؤثر على صحة الانسان ومن هنا كانت مبادرة جزر وشواطئ البحر الاحمر خالية من المخلفات البلاستيكية يأتي هذا ضمن مبادرة جزر نظيفة جزر البحر الأحمر خالية من البلاستيك برعاية من وزارة البيئة ومحافظة البحر الاحمر.

وتشمل المبادرة مجموعة من الخطوات منها التعاون المستمر مع مراكز الغوص ومنظمات المجتمع المدني لتنظيف شواطئ وجزر البحر الاحمر من المخلفات البلاستيكية ووضع نظام مراقبة للمراكب البحرية يضمن تسليم المراكب لمخلفاتها بعد عودتها من رحلات البحرية واطلاق حملات للتوعية بمخاطر القاء المخلفات البلاستيكية واضرارها على البيئة والكائنات البحرية وتشجيع استخدام اكياس ورقية بدلا من الاكياس البلاستيك.