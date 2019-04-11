شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطرى الإسكندرية»: تحصين 187 ألف رأس ماشية وطائر ضد «الحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور وطاعون المجترات (الوافد الجديد).

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وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إجمالى ما تم تحصينه خلال شهر مارس الماضي بلغ 187 ألفًا و695 رأس ماشية وطائرًا، حيث تم تحصين 176 ألفًا و655 رأس ماشية و11 ألفًا و40 طائرًا.

وأوضحت أنه تم تحصين 83 ألفًا و72 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد (الحمى القلاعية) و82 ألفًا و816 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع و2904 رأس أبقار ضد جدرى الماشية و7349 رأس ضد مرض جدرى الأغنام، فضلاً عن تحصين 514 رأس أبقار ضد النيمو باك المستورد وتحصين 11 ألفًا و40 طائرًا (دجاج وبط وأوز وديوك رومى) بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع، سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.