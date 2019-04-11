شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد علام: «الداخلية» ستقضي على الجماعات الإرهابية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن «الداخلية من خلال أجهزتها المختلفة نجحت في اختراق الجماعات الإرهابية، ويأخذون القرار في التوقيت المناسب بالقضاء على العناصر الإرهابية وضربهم بيد من حديد».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الداخلية نجحت في ضرب خليتين إرهابيتين أمس الأربعاء، وضبط العديد من الأسلحة، وبإذن الله في وقت قريب ستقضي الداخلية على كل الجماعات الإرهابية».

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وأعلنت وزارة الداخلية إحباطها مخطط عناصر حركة حسم بتنفيذ عدد من العمليات العدائية وتمكنت من قتل ٦ عناصر في تبادل لإطلاق النار.

وأكدت الوزارة أنه استكمالًا لجهودها في مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وتابع بيان الوزارة: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنًا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى».

وأردف: «ورصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المبانى الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكرًا للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابى، حيث تمت مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية والذى أسفر عن مصرع 6 منهم وعثر بحوزتهم على (عدد 2 بندقية آلية عيار 7.62× 39 – 3 خزن بندقية آلية – طبنجة 9 مم – بندقية خرطوش – العديد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة)».