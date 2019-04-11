شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حلم محمود الجندي الذي لم يتحقق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام قاسم عبدالله، زوج ابنة شقيق الفنان الراحل محمود الجندي، الذي تحول منزله لسرادق عزاء لأهالي أبوالمطامير، إن حلم الفنان الراحل ألا يموت قبل أن يتم الانتهاء من بناء قصر ثقافة أبوالمطامير الجديد، مشيرا إلى أنه تمنى من المسؤولين سرعة استكمال حلمه والانتهاء من قصر الثقافة، وأنه كان قلقا أيضًا على فرقة الجندي المسرحية بأبوالمطامير أن تواجه صعوبات بعده، والتي كان يعتبرها امتدادًا له.

وأكد «قاسم» أن حبه لأهالي بلده، الذي كان دائما يذكره في كل لقاءاته التليفزيونية، انعكس على المشاركة الكبيرة من الأهالي في جنازته والتي تحولت لمسيرة حب للفنان الراحل.

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وشيّع الآلاف من أهالي مدينة أبوالمطامير التابعة لمحافظة البحيرة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الفنان محمود الجندي الذي وافته المنية، فجر الخميس، عن 74 عامًا.

وتقدم الجنازة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانون فاروق الفيشاوي وأحمد السقا وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وشيكو، فيما بدا الحزن الشديد على نجله المخرج أحمد الجندي.

وحرص الآلاف من أهالي أبوالمطامير بالبحيرة على تشييع الجنازة من مسجد الشيخ عبدالحكم في أبوالمطامير، ورفعوا لافتة كبيرة مكتوبا عليها «وداعا ابن أبوالمطامير البار».

كان «الجندي» أصيب بأزمة قلبية خلال الأيام القليلة الماضية، ونقل إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر لنحو 10 أيام حتى فارق الحياة فجر الخميس.