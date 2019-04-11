شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 93%؜ من تصويت أعضائه.. حزب الوفد يؤيد التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، موافقة مؤسسات الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة بنسبة 93.5%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مساء الخميس، في المقر الرئيسي للحزب، بحضور أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الحزب من مختلف المحافظات.

وأعلن رئيس الوفد موافقة الهيئة العليا بالأغلبية المطلقة، استنادًا إلى إرادة الهيئة الوفدية، وموافقة الهيئة البرلمانية للحزب على التعديلات بشبه إجماع.

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وقال «أبوشقة» إن الوفد عاد إلى مبادئه ومواقفه بألا تكون أمام رأي منفرد وإنما من ثوابت الوفد أن أي قرار يصدر يناقش بكل حرية، كل يبدي رأيه نستمع فيه إلى الرأي والرأي الآخر.

وقال: «كنا أمام ضرورة أن نكون أمام قرار نستمع فيه إلى الآراء كافة سواء الموافق أو المتحفظ أو الرافض؛ لأن نعود إلى قواعد الحزب السياسية بين مؤسسات الحزب وعلى قائمة هذه المؤسسات الهيئة العليا للحزب، بعثنا إلى لجان المحافظات كشوفًا مختومة وموقعة من رئيس الحزب تتضمن أعضاء الهيئة الوفدية في كل محافظة وكان أمام كل اسم موافق أو غير موافق وكل من أبدى رأيه وقع أمام اسمه بحرية كاملة. وأؤكد للجميع أننى أتحدى أن يأتي أي رئيس لجنة ليقول إن هناك تدخلًا من رئيس الحزب أو من أي قيادة من قيادات الحزب لأننا أمام ثوابت ومبادئ ملتزمون بها منذ مئة عام».

وتابع: «جاءت الكشوف، التي أشرف عليها السكرتير العام للحزب مع السكرتارية المساعدين، وتم فرز وجمع الأصوات وكنا أمام نتيجة تمثلت في 93.5% تقريبًا موافقة على التعديلات الدستورية».

وأضاف: «ولذلك أعلن أن حزب الوفد ومن منطلق ديمقراطي وبعد أخذ الرأي والرأي الآخر كنا أمام نتيجة 93.5% موافقة وأصبحت هذه النسبة بمثابة التزام حزبي للجميع الموافق وغير الموافق، وتلك الديمقراطية التي التزمنا بها في هذا الشأن، ولذلك أعلن أن الحزب بجميع قواعده بمؤسساته وقياداته كرأي جماعي وبعد أخذ الرأي والرأي الآخر وفي ديمقراطية كاملة وشفافية كاملة وقناعة كاملة، وافق بنسبة 93.5% على التعديلات الدستورية».