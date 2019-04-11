شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: سنفتقد محمود الجندي.. وكان فنانًا رائعًا بمعنى الكلمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة عفاف شعيب إن «الفنان الراحل محمود الجندي كان فنانًا بمعنى الكلمة، وكان يشعر بمعاناة كل زملائه، وثقافته عالية جدًا».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «الجندي كان فنانًا راقيًا، وصوته كان رائعًا، وقمنا بالعديد من الأعمال الفنية سويًا»، مشيرة إلى أنه «من ضمن الناس اللي فقدناهم مثل محمود عبدالعزيز ونور الشريف».

وتابعت أن «الجندي كان شخصًا رائعًا على المستوى الإنساني، وكان عِشرة عمر، وكان يحب كل زملائه ولا يحقد أو يحسد أحدًا».