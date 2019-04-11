شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: السودان أمن قومي مباشر لمصر.. وإيران تدعم الحوثيين لضرب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد أحداثا كثيفة تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، قائلا: «منطقة الشرق الأوسط تشهد أحداثا عديدة.. والخريطة تقول إن الأوضاع في الجزائر تسبب مشكلة ومستقبلا مجهولا، بجانب الحرب في ليبيا التي تشكل أمنا قوميا مباشرا لمصر، وكذلك السودان بعد رحيل البشير».

ولفت إلى أن اليمن يشهد أيضا أوضاعا متوترة بسبب دعم إيران للحوثيين لضرب السعودية، وكذلك العراق ولبنان يشهدان أحداثا عديدة متقلبة تؤثر على أمن المنطقة.