شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للقطاع المصرفي التي أصدرها البنك المركزي اليوم نمو الودائع الحكومية بقيمة 10.5 مليار جنيه ، وسجلت 624.2 مليار جنيه في نهاية يناير، في مقابل 613.7 مليار بنهاية ديسمبر.



وتوزعت الودائع الحكومية على العملة المحلية بقيمة 499.9 مليار جنيه بنهاية يناير، مرتفعة من 498 مليار جنيه في ديسمبر، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 124.3 مليار جنيه مرتفعة من 115 مليار جنيه.



وبخصوص الودائع غير الحكومية فقد سجلت ارتفاعا بقيمة 9 مليارات جنيه بنهاية يناير الماضي ، وبلغت 3.213 تريليون بنهاية في مقابل 3.204 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.



وأشار التقرير إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 2.464 تريليون جنيه بنهاية يناير، مرتفعة من 2.245 تريليون بنهاية ديسمبر، بينما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 748.9 مليار جنيه منخفضة من 752 مليار جنيه.