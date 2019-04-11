محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي: نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الخميس، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني والمجالس المتخصصة للقيد بقاعة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. والتي نشرت على النحو التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للانتخابات" تقبل 44 من "المنظمات والمجالس" لمتابعة الاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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