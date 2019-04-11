مصرع 3 أطفال وإصابة والدتهم في انقلاب سيارة ملاكي بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيبت والدتهم وشقيقتهم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المريوطية في منطقة البدرشين، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق البدرشين ووجود وفيات ومصابين.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ملاكي بطريق البدرشين، اختلت عجلة القيادة بيد والدة الأطفال، ما أدى لانقلابها، ومصرع 3 أطفال وإصابة الأم وطفلة كانت بجوارها، نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفع اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة، بأوناش الإغاثة، لرفع حكام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.