"خلية العريش وحركة حسم وقتل طفلة تحفيظ القرآن".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية: القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومقتل 11 من عناصرها

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومقتل 11 من عناصرها.

بعد درس "تحفيظ قرآن".. طالبان حاولا اغتصاب طفلة وقتلاها خوفا من الفضيحة

أمرت نيابة كرداسة ومركز امبابة، اليوم الخميس، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة استدراج طفلين لجارتهما (طفلة) ومحاولة الاعتداء عليها جنسيًا وقتلها خوفًا من افتضاح أمرهما.

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مصرع عنصر إجرامي "شديد الخطورة" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر

لقيَّ أحد أخطر العناصر الإجرامية مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة عقب اتخاذه إحدى المناطق الجبلية بالأقصر حصنا، والقبض على عنصر آخر وبحوزته أسلحة آلية.

المشدد 3 سنوات لـ23 متهما باستعراض القوة في القطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 23 متهماً باستعراض القوة وقتل مواطن والشروع في قتل أخرين بالقطامية، بالسجن المشدد 3 سنوات.

الداخلية: القضاء على 6 إرهابيين في مداهمة أمنية بالقليوبية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مصرع 6 عناصر إرهابية من حركة حسم الإخوانية، في أحد المباني الملحقة بمزرعة، بمحافظة القليوبية، بعد مداهمة الوكر وتبادل لإطلاق النار.