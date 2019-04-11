"أرض الأجداد جاهزة".. "الخليج 365" داخل الأهرامات قبل ساعات من كرنفال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

على مساحة 5 آلاف متر، أقام المنظمون لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، مسرحًا في باحة أبوالهول خلف الأهرامات الثلاثة، استعدادًا للكرنفال العالمي الذي ينطلق غدًا الجمعة، من "أرض الأجداد الفراعنة" وسط تواجد أمني مُكثف.

أعلام الدول الأفريقية الـ24 المشاركة بالبطولة انتشرت في كل مكان بالمنطقة، على يمين مدخل الأهرامات بمسرح الصوت والضوء وصولًا إلى باحة أبوالهول.

وأقام المنظمون شادرا، ونظموا الكراسي والأرضيات واللوحات الإرشادية والإضاءة وكاميرات التصوير الخاصة بنقل الحدث، مع تزين جدران المسرح بلوجو الاتحاد الأفريقي "الكاف" عند مدخل المسرح بجوارها عين حورس، ومفتاح الحياة وقرص الشمس، وأبوالهول، والنيل وبعض الرموز الفرعونية التي تتميز بها مصر، خاصة منطقة الأهرامات.

"الخليج 365" رصد جميع التجهيزات والاستعدادات الجارية بمنطقة الهرم والتي زينت وتجملت فيها الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية، وتم رفع كفاءة النظافة في المساحات الخضراء بالطرق الرئيسية، وزالة المخلفات وتطوير شارع الأهرام بالكامل، وترميم الأرصفة ودهان البلدورات، ووضع لافتات الترحيب بالزوار.

يقول أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، إن اختيار منطقة الهرم لتمثيل مصر لإجراء القرعة أفضل شيء في البطولة المرتقبة كونها تجرى في أهم منطقة أثرية بالعالم وخلفها الأهرامات وأبوالهول.

وأوضح محيي الدين، في تصريحات خاصة، أن المنطقة جاهزة تماما لاستقبال جميع المشاركين في حفل إجراء القرعة وذلك بتنظيم عمليات الدخول والخروج بشكل ميسر، لافتا إلى تجهيز الباركات لاستيعاب سيارات المشاركين، بجانب المساحة الكبيرة أمام أبوالهول ومكان للصوت والضوء.

ونوه إلى أن إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، يعتبر حدثا مهما للغاية ويساعد على تنشيط السياحة المصرية، بجانب بث رسالة إيجابية للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الكبيرة وأنها رائدة لقارة أفريقيا ودرجة الأمان عالية للغاية في منطقة آثار الهرم.

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وتابع: "مصر تبث رسالة للعالم أجمع بأنها رائدة أفريقيا وقلبها النابض من قلبها لنابض بمنطقة الأهرامات".

وأكد أن شرطة السياحة والآثار كثفت من الدوريات والأجهزة الأمنية في مداخل ومخارج المنطقة، بالإضافة إلى أمن وزارة الآثار أيضًا كثف من الأعداد الأمنية، وتم تأهيل الباركات لركن السيارات، بجانب تأهيل الطرق والإضاءة ونحن جاهزون بنسبة 100% لاستقبال أهم حدث رياضي تاريخي في أفريقيا بمنطقة الهرم.

على مستوى التجهيزات الأمنية، تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء مصطفى أنسي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الحراسات الخاصة، والعميد هاني شعبان رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار، منطقة آثار الهرم والمسرح المخصص لإجراء القرعة، بجانب تفقد الجميع مداخل ومخارج المنطقة والتجهيزات الجارية من عمليات الإضاءة والتأمين والنظافة والباركات للسيارات.

وعلى بعد خطوات من المسرح المقرر عليه إجراء قرعة البطولة، التقينا سامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الذي أكد جاهزية باحة أبوالهول والمنطقة بالكامل لإجراء القرعة، لافتًا إلى إخطار شركات السياحة بإلغاء العروض التي كانت مقرر إقامتها بالصوت والضوء يومي الخميس والجمعة حسب طلب المنظم لإجراء القرعة.

وأكد أن اختيار الهرم لإجراء القرعة لأول مرة في تاريخ البطولة يضاف لها ويعد أكبر دعاية لمصر، لافتا إلى ان الشركة بالتعاون مع اللجنة المنظمة للحدث أرسلت صورا بفعاليات سابقة في المنطقة للاتحاد الإفريقي بجاهزية المنطقة للحدث كما أن أي حدث يقام في هذا المكان يضاف له، مشددًا على أن الترتيبات وحركة الدخول والخروج على أتم الاستعداد.

ونوه "سعد"، إلى أن شركة الصوت والضوء برعاية وزارتي قطاع الأعمال والشباب والرياضة والقابضة للسياحة تساهم في إجراء القرعة بشكل كبير لإجراء القرعة للخروج بشكل يليق باسم مصر كون الحدث واجب وهدف وطني، وسيكون الحفل مبهرا للعالم أجمع.

وتابع: "الحدث" في حد ذاته مهم وسيساعد كثيرًا على تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر خاصة في منطقة الأهرامات.

وكان هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ كشف عن موعد ومكان استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية، وذلك في مطلع الشهر الماضي، وجرى اختيار منطقة أهرامات الجيزة، لاستضافة حفل قرعة البطولة يوم 12 أبريل المقبل، كونها تعطي صورة واضحة لدور مصر في التاريخ والحضارة الإنسانية.