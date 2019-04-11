"أفريقية النواب": أحداث السودان شأن داخلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الافريقية، إن مايحدث في السودان شأن داخلي، والسودانيون وحدهم دون غيرهم أصحاب القرار في تحديد مصيرهم.

وأكد "رضوان"، في بيان الخميس، أن مصر تظل سندًا ودعمًا للأشقاء في السودان وصولاً إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء.

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كان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن اليوم، الإطاحة بالرئيس عمر البشير، واحتجازه في مكان آمن.

وتضمن بيان الجيش السوداني، الذي تلاه عوف: "بدء فترة انتقالية لمدة عامين يديرها المجلس العسكري، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية".

وقرر عوف أيضًا، تعطيل العمل بالدستور، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وحظر التجوال لمدة شهر في الفترة من العاشرة مساء حتى 4 فجرًا، في أنحاء السودان.