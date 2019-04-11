متحدث البرلمان يكشف حقيقة إقرار قانون الإيجار القديم وطرد المستأجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

نفى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان بشكل قاطع، ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصدر قانون للإيجار القديم للوحدات السكنية والمساكن والعقارات، وأن القيمة الإيجارية سترتفع إلى 16 ضعفًا، وسيتم طرد المستأجرين من مساكنهم بعد 5 سنوات.

واتهم "حسب الله"، في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين، مساء الخميس، أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة بأنهم وراء ترديد مثل هذه الشائعات الخطيرة.

وقال: "كلما ارتفعت شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي محليًا وعالميًا، خاصة بعد قمته الناجحة مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالبيت الأبيض إضافة إلى التأييد الكبير وغير المسبوق وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية للتعديلات الدستورية تزداد جماعة الإخوان الإرهابية هوسا وجنونا".

وطالب "حسب الله" بتطبيق حالة الطوارئ على أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كآلة إعلامية لهم لبث الشائعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري العظيم أصبح على وعى وإدراك كاملين بجميع المؤمرات والمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة، ولديه القدرة والكفاءة لإحباط وافشال مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.