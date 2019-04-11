أخبار مصر | 'الإعلاميين': المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين': المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مصري يعيش على أرض هذا الوطن، مؤكدًا أن الإعلاميين هم قوى مصر الناعمة التي تحمل مشعل التنوير، وأن القيادة السياسة تولي اهتمامًا كبيرًا بهم؛ للقيام بدوره في تبصير المصريين بما يُحاك ضد دولتهم من مؤامرات في الداخل و الخارج.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي عقدتها نقابة الإعلاميين، اليوم، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام؛ للتعريف بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتابع: "نقابة الإعلاميين ستعقد بشكل مكثف العديد من الندوات التثقيفية للإعلاميين بجميع المحافظات، كما ستشكل النقابة غرفة عمليات لمتابعة الإداء الإعلامي خلال الاستفتاء".