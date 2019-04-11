أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة عمالية حول التعديلات الدستورية في دمياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة عمالية حول التعديلات الدستورية في دمياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة دمياط، ندوة عمالية حول التعديلات الدستورية، بالتنسيق مع أمانة العمال بالمحافظة، والتعاون مع النقابة الفرعية للتمريض بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك بمكتبة مصر العامة، وبحضور 500 ممرضة من العاملين بمستشفيات المحافظة.

وناقش المؤتمر عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الانجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى الدولة المصرية وبمحافظة دمياط، وحث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.

ويأتي ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الايجابية، وفى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.