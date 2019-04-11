أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم ندوة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم ندوة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، ندوة تثقيفية بالتنسيق مع الصندوق الإجتماعي حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها الصندوق من خلال قروض بسيطة وميسرة بقرية سمهود بمركز أبوتشت بحضور المهندس عزت الخولي أمين قطاع الأعمال وسحر صدقي عضو مجلس النواب أمينة المرأة بالمحافظة ومحمود العماري مدير الصندوق الاجتماعي بقنا وعدد كبير من أبناء المركز

وأكدت سحر صدقي عضو مجلس النواب أمينة المرأة بالمحافظة علي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب والمرأة والمرأة المعيلة من خلال خلق مزيدا من فرص العمل جديدة وتحسين مستوى معيشة الأسرة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أوضاع المواطنين وخاصة بالقري الأكثر احتياجا من خلال إطلاق برنامج حياة كريمة للمصريين.

ومن جانبه قال المهندس عزت الخولي أمين قطاع الأعمال أنه تم خلال الندوة استقبال ١٠٠ شاب وفتاة من راغبي إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين مستوى المعيشة وأن هناك ١٥٠ آخرين أبدوا رغبتهم في الحصول على قروض الصندوق الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة مؤكدا علي دعم أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب الراغب في إقامة المشروعات التي تسهم بشكل فعال في القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.