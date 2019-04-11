أخبار مصر | نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" بمراكز الشرقية لدعم التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" بمراكز الشرقية لدعم التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت عدد من أمانات المراكز، بحزب مستقبل وطن، في محافظة الشرقية، اليوم، عدد من الفاعليات والندوات واللقاءات الجماهيرية لدعم التعديلات الدستورية والتوعية بأهمية المشاركة والحشد من أجل المشاركة في الاستحقاق القادم وأرسال رسالة الي العالم أجمع ان المصريين يثقون في قيادتهم السياسية.

أكدت أمانة الحزب في محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمد سليم، إنه في أطار توجيهات الحزب بضرورة توعية كافة المواطنين بالتعديلات الدستورية وحثهم علي النزول والمشاركة في الأستحقاق القادم.

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فقد نظمت أمانة بلبيس بقيادة "محمد عثمان حجازى"، مسيرة حاشدة قامت خلالها أمانة المرأة بتوزيع كتيبات لشرح مواد الدستور بطريقة مبسطة وواضحة بالأضافة الي طرق الأبواب من أجل توعية كافة المواطنين بأهمية تلك التعديلات،، كما نظمت أمانة الفلاحين بالمركز مؤتمر حاشد بالوحدة الحزبية ببساتين الأسماعلية لدعم التعديلات الدستورية، بحضور "حموده محمد حموده" امين التنظيم بالمركز، بإشراف المهندس "أحمد الخطيب" عضو هيئة مكتب الحزب بالشرقية.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية أنه نظمت أمانة الصالحية الجديدة برئاسة "علا عمار"، مؤتمرا جماهيريا بحضور النائب خالد عبدالمولي، والأستاذ "عبدالعزيز الصافي" أمين التنظيم وعضو هيئة المكتب بالمحافظة، وكبار العائلات والشخصيات المؤثرة بالمدينة، من أجل توضيح مواد الدستور.

كما أوضح "سليم" انه تم عقد اللقاءات والندوات بجميع قري ومراكز المحافظة من اجل التوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المشاركة في الاستحقاق القادم، ومنها مركز منيا القمح، بحضور البرلماني خالد مشهور نائب الحزب، وذلك لمناقشة خطة الحزب خلال الفترة القادمة وكيفية حشد المواطنين وتوعيتهم بما تم انجازة خلال الفترة القليلة الماضية منذ تولي الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية حكم البلاد، كما حرصت أمانة العاشر بقيادة المهندس مدحت شهاب على تكريم المتفوقين علميا من أبناء المدينة.