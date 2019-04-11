أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم التعديلات الدستورية بالأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم التعديلات الدستورية بالأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مؤتمرًا جماهيرًا بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات، وممثلي العائلات، والقبائل بالمدينة، تحت رعاية الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين الحزب بالأقصر.

واستعرض المؤتمر الذي أقيم بقرية الدير، والذي حضره النائب فيصل عبد الرحمن، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والنائب خالد مجاهد أمين مساعد الحزب بالمحافظة، شرحًا تفصيليًا للتعديلات الدستورية 2019، وأهمية المشاركة السياسية للمواطنين.

وقال النائب فيصل عبد الرحمن، خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر" إن أبناء الشعب المصري طالما أعطوا دروسًا للوطنية، فوحدتهم وترابطهم أستطاع علي مر الزمان أن يحفظ لمصر مكانتها، وإن يحميها من الأخطار الخارجية، والمكائد التي سعي أعداء هذا الوطن من خلالها إلي النّيل منها، ومن أمنها.

وأضاف إن الواجب الوطني يوجب علي المصريين أجمع، بمختلف فئاتهم،وطوائفهم، النزول، ووضع بصمتهم علي المشهد الديمقراطي، والإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية، حتي تتمكن مصر من مرور تلك المرحلة بسلام.