أخبار مصر | "مستقبل وطن" يكثف ندوات التوعية بأهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بكفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يكثف ندوات التوعية بأهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بكفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل حزب مستقبل وطن، بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم الندوات المؤيدة للتعديلات الدستورية وأهمية المشاركة فى الاستفتاء تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى امين عام الحزب بالمحافظة وذلك فى إطار الندوات التوعوية المكثفة لحزب مستقبل وطن بكافة محافظات الجمهورية للتعريف بالتعديلات الدستورية واهميتها وحتمية أجراؤها فى الوقت الحالى لتحقيق الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والبناء حيث تصدرت ندوات الحزب المشهد بمايؤكد شعبيته الجارفة فى اوساط المواطنين.

ففى مدينة كفر الشيخ، نظمت أمانة البندر بالتنسيق مع أمانتى المرأة والعمل الجماهيرى ندوة بحضور الدكتورة هالة العجمى أمينة المرأة بالمحافظة والدكتور ياسر الجندى امين السياسات والتخطيط الاستراتيجي وعدد من السيدات من أبناء مدينة كفرالشيخ.

وقال الدكتور ياسر الجندى، إن التعديلات الدستورية توسع دائرة المشاركة السياسية وتسهم فى دراسة مستفيضة للقوانين بما يعطيها قوة ورسوخ واغلبية شعبية موضحا أن انشاء غرفة ثانية للبرلمان وتخصيص نسبة للمرأة وتفعيل تواجد الشباب والعمال والاقباط وأصحاب الظروف الخاصة والمصريين بالخارج يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة يشترك فيها الشعب مع الحكومة فى كل قرار يتم اصداره.

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وفى السياق نظمت أمانة مدينة برج البرلس ندوة للمرأة بحضور الدكتورة هالة العجمى والدكتورة فريدة عبده أمينة الحزب بمطوبس ومحمد مطاوع أبو صالح امين الحزب بالمدينة ومحمد محجوب رئيس مدينة البرلس وتم شرح التعديلات الدستورية واهمية تخصيص نسبة للمرأة فى التعديلات باعتبارها شريك رئيسى فى المجتمع ودورها البارز فى كافة المجالات بالإضافة إلى مساندتها المستمرة للدولة فى مواجهة التحديات التى تواجهها لافتين الى أهمية مشاركة المرأة بكثافة فى الاستفتاء المقبل لتأكيد احقيتها فى زيادة نسبة تواجدها فى البرلمان.

وعقب الندوة تم تكريم عدد من أمهات الشهداء بالبرلس وفى مدينة بيلا نظمت أمانة المركز ندوة بالاشتراك مع أمانة العمل الجماهيرى والإدارة الصحية ببيلا.

وقال الدكتور ياسر شحاتة امين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ أن الندوة شهدت حضور جمال الصيرفى امين الحزب بالمركز وعدد من قيادات الحزب حيث تم التأكيد على أهمية الحشد فى الفترة المقبلة والمشاركة الفعالة فى الاستفتاء لتحقيق الاستقرار واستكمال الانجازات لمواصلة مسيرة التقدم والبناء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى شهدت مصر منذ توليه المسئولية تحقيق العديد من الانجازات فى فترة وجيزة.

وياتى ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية لتكثيف ندوات التوعية بالتعديلات الدستورية واهمية المشاركة فى الاستفتاء لترسيخ الديمقراطية ودعم مسيرة الدولة فى التقدم والاستقرار.