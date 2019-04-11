أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات وندوات تثقيفية عن التعديلات الدستورية بسيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات وندوات تثقيفية عن التعديلات الدستورية بسيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة جنوب سيناء، عددا من الندوات التثقيفية والمؤتمرات، حول التعديلات الدستورية، تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، والتعريف بأهميتها، في عدد من المراكز.

فى البداية نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، ندوة بعنوان "انزل شارك قول رأيك" وذلك بمركز التأهيل الاجتماعي بمدينة طور سيناء لحث المواطنين علي المشاركة في التعديلات الدستورية المقترحة.

وتحدث أجبرسل فتيح أمين الشباب بالمحافظة، خلال الندوة عن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا علي اهتمام القيادة السياسية بالشباب كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية.

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وأشار إلي أن اهتمام الدولة بالشباب اتخذا عدة مسارات منها تعيين مساعدين للوزراء المحافظين من الشباب، وتشجيع الأحزاب على منح فرص أكبر للشباب فى انتخابات مجلس النواب، وتأكيد أهمية وجودهم بكثافة فى المجالس المحلية عند تشكيلها قريبا.

وفي نهاية الندوة، تم توزيع شهادات تقدير لبعض الشباب المكافح لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بمدينة طور سيناء.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمدينة ابورديس برئاسة أحمد بخيت أمين المدينة مؤتمرا جماهيريا بقرية وادى فيران، لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة مع المواطنين.