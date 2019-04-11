أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر جماهيري لدعم التعديلات الدستورية بالدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر جماهيري لدعم التعديلات الدستورية بالدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة الدقهلية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالوحدة الحزبية فى مركز الفروسات، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية لشرح التعديلات الدستورية بحضور اكثر من 1000 مواطن، ولفيف من من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية والشباب والنساء ورئيس مركز ومدينة المنزلة.

وأكد مجدى الأمير آمين الحزب بمركز المنزلة، على ترجمة حب مصر خلال أيام الاستفتاء بالمشاركة في التعديلات الدستورية، ولنتذكر كيف كانت الأمور فى عهد الجماعات الإرهابية وكيف أصبح بعد تولى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمور البلاد.

كما تم استعراض الإنجازات فى كافة المجالات مثل الكهرباء كيف كانت وكيف أصبحت وحملة 100 مليون صحة والمدن الجديدة.

وفى نهاية اللقاء تعاهد الجميع على المشاركة بالتصويت في التعديلات الدستورية.