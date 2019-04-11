أخبار مصر | السفير المصرى لدى بولندا يلتقى وزير الخارجية لبحث التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير المصرى لدى بولندا يلتقى وزير الخارجية لبحث التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير الخارجية البولندى Jacek Czaputowicz السفير حسام القاويش سفير مصر لدى بولندا، حيث أعرب الوزير البولندى عن تطلعه إلى زيارة مصر، مؤكدا على أن زيارته تستهدف إعطاء دفعة أكبر للعلاقات بين البلديّن، والتى شهدت تطوراً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، فضلاً عن التباحث حول العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد وزير الخارجية البولندى على اهتمامه بتعزيز التعاون الثنائى مع مصر فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات البولندية فى السوق المصري.

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ومن جانبه، تناول السفير المصرى خلال اللقاء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، والبرامج التى تنفذها الحكومة من أجل الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين عبر تنفيذ برامج ومشروعات طموحة فى مجال البنية التحتية، ويأتي فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن السكنية الجديدة، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا السياق، أعرب السفير القاويش عن تطلعه لمزيد من الانخراط البولندي فى النشاط الاستثماري بمصر، والمضي فى خطوات تأسيس المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة قناة السويس. كما نوه السفير المصرى بالتقدُّم الكبير الجارى فى ملف تعزيز الحريات والديمقراطية وتمكين المرأة والشباب، والحق فى السكن اللائق، فضلاً عن تطوير منظومة التعليم وتوفير الرعاية الصحية، وسبل تعزيز تمتع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية.

هذا، واستعرض سفير مصر في بولندا أيضا دور مصر المحوري فى القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما على المستويين العربي والافريقي.