أخبار مصر | "مستقبل وطن" يعقد ندوة لأمانة المرأة بأسوان لشرح التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يعقد ندوة لأمانة المرأة بأسوان لشرح التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة أسوان، ندوة لأمانة المرأة بالمحافظة، بمنطقة وادي خريت بمركز نصر النوبة، بحضور نجاة سيد أمينة المرأة بالمحافظة، وإدريس الحاج أمين مركز نصر النوبة، فضلا عن لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز نصر النوبة.

وقدمت نجاة سيد أمينة المرأة بالمحافظة، شرحا للمادة الخاصة بالتمثيل النسائي ضمن المواد المقترح تعديلها، موضحة المردود الإيجابي عقب زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة النيابية.

من جانبه، شدد إدريس الحاج، أمين مركز نصر النوبة، على ضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والنزول للإدلاء بالأصوات على تلك التعديلات.