أخبار مصر | رئيس "إفريقية النواب": ما يحدث في السودان ما هو إلا شأن داخلي للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إفريقية النواب": ما يحدث في السودان ما هو إلا شأن داخلي للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن ما يحدث في السودان ما هو إلا شأن داخلي للدولة الشقيقة، والسودانيون وحدهم دون غيرهم أصحاب القرار في تحديد تحديد مصيرهم.
وأضاف رضوان، أن مصر ستظل سندًا ودعمًا للأشقاء في السودان وصولًا إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء.
وأعلن صباح اليوم الخميس، وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان أن اللجنة الأمنية العليا قررت إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لمدة عامين.
وأعلن حظر تجول لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحاً.
كما أكد قفل الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر للسودان حتى إشعار آخر. وأضاف قائلاً: "يمنع الاعتداء على الممتلكات العامة أو الشخصية، تتولى القوات الأمنية فرض النظام العام ومنع التفلت، ومحاربة الجريمة".