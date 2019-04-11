أخبار مصر | رئيس "إفريقية النواب": ما يحدث في السودان ما هو إلا شأن داخلي للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إفريقية النواب": ما يحدث في السودان ما هو إلا شأن داخلي للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن ما يحدث في السودان ما هو إلا شأن داخلي للدولة الشقيقة، والسودانيون وحدهم دون غيرهم أصحاب القرار في تحديد تحديد مصيرهم.

وأضاف رضوان، أن مصر ستظل سندًا ودعمًا للأشقاء في السودان وصولًا إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء.

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