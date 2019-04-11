أخبار مصر | لأول مرة.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمراً لـ"الصم والبكم" حول التعديلات الدستورية بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمراً لـ"الصم والبكم" حول التعديلات الدستورية بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الجيزة، مؤتمرا لـ"الصم والبكم" ومتحدي الإعاقة، الاثنين المقبل، بمركز الصف، لطرح قضيتهم ومناقشتهم حول "التعديلات الدستورية".

ويُعد المؤتمر، هو الأول على مستوى الجمهورية، الذي يناقش فيه "الصم والبكم" التعديلات الدستورية بلغتهم، مع وجود مترجمين، وذلك تحت رعاية المهندس معتز الدريملي عضو الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن".

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ومن المقرر، أن يشارك في المؤتمر لفيف من أعضاء مجلس النواب، ورجال الدين والفن وأعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قد طالبت بضرورة العمل على توفير مترجمين للغة الإشارة للتعامل مع فئة "الصم والبكم" في كل مؤسسات الدولة، خاصة الأماكن الحيوية بها مثل المحاكم والمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من تلك المؤسسات.

وأكدت اللجنة، أنه لابد من خطة واضحة المعالم من أجل هذا الغرض ومخاطبة الجهات التي تعمل علي تخريج الكوادر المؤهلة للعمل كمترجمين للغة الإشارة، والتواصل معهم وفتح قنوات مع كافة مؤسسات الدولة.