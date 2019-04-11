أخبار مصر | وفد "مستقبل وطن" يلتقي أعضاء الجالية المصرية بألمانيا ويحثهم على المشاركة بالتعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد "مستقبل وطن" يلتقي أعضاء الجالية المصرية بألمانيا ويحثهم على المشاركة بالتعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقيادات ورموز الجالية المصرية بألمانيا وذلك في إطار جولاتهم الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في العاصمة الألمانية برلين.

وتم عقد لقاء ضم قيادات وأعضاء الجالية وممثلي الجمعيات المصرية الألمانية وأعضاء الاتحاد العام للجاليات المصرية بأوروبا الدكتور ثروت قادس رئيس رئيس المجلس الاعلي للجاليات بألمانيا وعلاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين وتناول اللقاء عرض المواد المقترح تعديلها وجدوي التعديلات الدستورية والداعي لها وشرح العائد من التعديلات علي مصر والشعب المصري، وذلك خلال لقائهم بأبناء الجالية المصرية ببرلين.

كما عرض فيديو مدته عشرون دقيقه يضم مجموعة من الإنجازات التي تمت في الأربع سنوات الماضية في مصر وكذا جهود الدولة تجاه المصريين في الخارج ثم تناول اللقاء التعريف بأهم المجالات التي يمكن للمصريين بالخارج الاستثمار فيها داخل مصر.

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، أن المصريين في الخارج هم سفراء لمصر وأن الجالية المصرية بألمانيا قدمت الكثير من المواقف الوطنيه المشرفه في كثير من الاستحقاقات.

وأضاف "حسين"، خلال كلمته فى اللقاء، أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني لا يجب التراخي عنه.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن التعديلات الدستورية الحاليّة هدفها الأساسي معالجة الثغرات التي ظهرت عند تطبيق الدستور الحالي، مشيرا إلى أن معظم الدساتير تم تغييرها مرات عديدة في دول العالم مثل الدستور الاميركي والفرنسي والألماني والصيني وغيرها من الدول.

ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، إلى أن المواد المقترح تعديلها تهدف في الاساس الي معالجه أوجه القصور التي ظهرت عند تطبيق دستور 2014، وأن البرلمان سعي الي عمل التعديلات بعد ان تيقن بضرورتها وحتميتها.

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وأكد "السلاب"، علي أن المواطن هو الوحيد صاحب الحق في اقرار التعديلات من خلال الموافقة عليها.

وأكد النائبان ثقتهما في قدرة المواطن المصري على تقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم، كالصور التي قدمها في الاستحقاقات الدستورية السابقة، وآخرها انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور ثروت قادس رئيس المجلس الأعلي للجاليات بألمانيا، علي الحس الوطني وإصرار أبناء الجالية على مساندة الدولة من خلال ممارسة حقهم الدستوري ومن خلال دعم مصر في كل المواقف.

وفى الوقت نفسه، أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين علي أهمية المشاركة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما تم من تطوير في كافه القطاعات في مصر.

وقد التقي النائبان علي هامش لقاء الجالية بالبعثة الدبلوماسية ببرلين والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا في احتفالية اقامتها السفاره في إطار احتفالات تحرير سيناء وقد تم مناقشة الاستعدادات التي اجرتها السفارة للاستفتاء علي الدستور، موجهين النائبان الشكر للبعثة للتسهيلات المقدمة للإدلاء بالصوت.

جدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، بدأ جولاته الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، خلال وفد مكون من النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب عضوا الأمانة العامة.

وتأتي زيارة النائبان محمود حسين، محمد السلاب، عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن لالمانيا في إطار جولة خارجية تشمل ثمان دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت والإمارات والسعودية وسويسرا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.