أخبار مصر | "ضاحي" يتلقي دعوة لحضور فعاليات المنتدي التشادي الخاص بالتنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضاحي" يتلقي دعوة لحضور فعاليات المنتدي التشادي الخاص بالتنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أحمد محمد بشير وزير المناجم والصناعة والتجارة التشادي، دعوة للمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، لحضور فعاليات المنتدى التشادي الخاص بالتنمية المستدامة والمقرر انعقاده في الفترة من 29 ابريل إلي 1 مايو القادم.

كما وجه الوزير دعوة إلي كل المستثمرين المصريين لحضور فعاليات هذا المؤتمر الهام وأكد وزير المناجم والصناعة والتجارة التشادي علي أنه سيتم إعطاء كل التأشيرات لهذه الشركات مجانا.

يأتي هذا في إطار اللقاء الذي جمع المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر والدكتور احمد محمد بشير وزير المناجم والصناعة والتجارة والسفير التشادي الدكتور الأمين الدودو عبدالله الخاطري والدكتور فضل جمعه الأزهري الوزير المفوض.

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وقد أكد الأزهري أثناء اللقاء علي استمرار التعاون الوثيق بين الطرفين التشادي والمصري ممثله في نقابة المهندسين المصرية، لافتا النظر إلي ما قامت به جمهورية مصر العربية ودعمها لدولة تشاد.

وأكد الوزير المفوض علي ضرورة المشاركة في هذا المنتدي لتفعيل واستمرار هذا التعاون.

من جانبه أشاد المهندس هاني ضاحي بهذا اللقاء، مؤكدا علي أهميته في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وفي ظل اهتمام نقابة المهندسين بتوطيد العلاقات مع دول الجوار الإفريقية وعقد عدة بروتوكولات تعاون معها وتدريب إعداد من المهندسين الأفارقة من دول أفريقية مختلفة، مشددا علي أن النقابة ستظل تعمل بكل ما لديها لدعم الملف المصري الأفريقي.