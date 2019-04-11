أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لشرح التعديلات الدستورية بالشرابية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لشرح التعديلات الدستورية بالشرابية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، مؤتمرًا لشرح التعديلات الدستورية، تحت شعار "شارك.. قول رأيك"، بمشاركة عددًا من أعضاء المجلس القومي للمرأة وممثلًا عن الأزهر والكنيسة، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالدائرة.

وقال "وطني"، إن الدساتير ليست كتبًا مقدسة، فهي قابلة للتعديل ويمكن إدخال أي تعديلات عليها طبقًا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، التي تشهدها الدولة تجعل التعديل أمرًا ضروريًا، لافتًا إلي أن التعديلات الدستورية تأتي لتدعيم مسيرة الاستقرار للوطن سياسيا واقتصاديا، مُضيفا أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" ستساهم في توسيع دائرة المشاركة والتمكين، والإثراء في الحياة السياسية من خلال وجود خبراء داخل مجلس الشيوخ، إضافة إلي زيادة نسبة المرأة التي تعد سابقة لم تحدث من قبل وجود كوادر نسائية داخل الاجهزة التنفيذية في الدولة.

وطالب نائب "مستقبل وطن" المواطنين بضرورة المشاركة في التعديلات الدستورية من خلال النزول والمشاركة في عملية الاستفتاء سواء مؤيدًا أو رافض أعمالًا بالحقوق التي كفلها كافة الدساتير، لافتًا إلى أن التعديلات حق الشعب وهو صاحب القرار الأخير.