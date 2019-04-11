أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا عماليا حول التعديلات الدستورية بالبحيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا عماليا حول التعديلات الدستورية بالبحيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة البحيرة، مؤتمرًا عماليًا حاشدًا، حول التعديلات الدستورية، بالتعاون مع أمانة عمال المحافظة، وذلك بنادي شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، بحضور سيد نصر أمين أمانة العمال المركزية بالحزب، والنائب محمد عبد الله زين، والنائب محمود عادل شعلان، والنائب محمد سعد تمراز، ومحمد وجيه خالد أمين التنظيم، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز كفر الدوار.

وناقش المؤتمر عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الانجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى الدولة المصرية وبمحافظة البحيرة، وحث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.

وأعرب سيد نصر، أمين العمال لحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية، عن سعادته بوجوده وسط أهالي مركز كفر الدوار، ونقل تحيات المهندس أشرف رشاد الشريف، لأبناء كفر الدوار، الذي صدروا رموز العلم والوطنية للعالم، مؤكدًا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل أهالي المحافظة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد "نصر"، على أهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الانجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني وإصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف أمين العمال للحزب علي مستوي الجمهورية، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني من أجل الحفاظ على المكتسبات والانجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وألقى النائب البرلماني عادل شعلان - عضو مجلس النواب السابق، كلمة خلال المؤتمر، والتي أكد خلالها على الدور الهام الذي يقوم به حزب مستقبل وطن جنبًا إلى جنب الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ممثلة في كافة مؤسساتها، داعيًا أبناء كفر الدوار، للحرص على حشد الناخبين خلال أيام الاستفتاء.

وقال محمد القصاص - أمين حزب مستقبل وطن أمانة مركز كفر الدوار، خلال كلمته، أن أبناء كفر الدوار دائمًا يلبون نداء الدولة، لافتًا إلى أن التعديلات الدستورية تصب في مصلحة الشعب المصري، داعيًا أبناء كفر الدوار للنزول أيام الاستفتاء، موضحًا أن الدساتير جميعها قابلة للتعديل بما يخدم مصلحة الوطن.

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وأوضح النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، أن الهدف من المؤتمر هو طرح الآراء حول المواد الدستورية التي تقدم عدد من أعضاء البرلمان بتعديلها بما يخدم مصلحة الوطن وليس لصالح شخص معين.

ودعا الدكتور عادل عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، أبناء كفر الدوار، للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المرتقب لأهميته للوطن.

وتطرق النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، للمخطط الذي عاصره الشعب المصري خلال الفترة الماضية والموجه من أعداء الوطن، والذي استطاع خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرور بالوطن إلى بر الأمان، مما دعى عدد من الدول لوضع مخططات لمحاولات اسقاط الدولة، مؤكدًا أن هذه المخططات لن تجد طريقها للنور في ظل التفاف الشعب المصري حول قيادته السياسية الحكيمة الواعية، محذرًا الحضور من الشائعات التي من المتوقع بثها خلال الفترة المقبلة.

ونفى أحمد الفيشاوي الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري بالمركزية، عدد من الشائعات التي يروجها أعداء الوطن، لافتًا إلى أن الدستور الحالي تم كتابته في ظروف استثنائية من حياة الوطن، مؤكدًا أن أبناء كفر الدوار سوف يضربون أفضل الأمثلة في نتيجة الاستفتاء المرتقب.

وأشاد الدكتور بشارة عبدالملك ممثل الكنيسة، بوطنية أبناء كفر الدوار، الذين استطاعوا تحويل المؤتمر لملحمة وطنية في حب مصر، لافتًا إلى أن تعديل الدستور أصبح ضرورة الأن، تزامنًا مع المخاطر التي تتعرض لها المنطقة المحيطة.

وأكد محمد وجيه خالد أمين التنظيم بالمحافظة، أن التعديلات الدستورية تمثل في مجملها ضروريات لمواجهة الصعاب، معربًا عن أمله أن تحقق محافظة البحيرة النصيب الأكبر في المشاركة خلال الاستفتاء.

ومن جانبه قال النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب، خلال كلمة الختام بالمؤتمر، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الرجال الحقيقيين، مطالبًا أبناء الشعب المصري باليقظة لمواجهة ما يخطط للدولة من أعداء الوطن، والحرص خلال عملية الاستفتاء على تصدير صورة للعالم أجمع بأن الشعب المصري صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية.

ويأتي ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الايجابية، وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.