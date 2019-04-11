أخبار مصر | جامعة مطروح تنظم ندوة لشرح التعديلات الدستورية بحضور "العرابي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة مطروح تنظم ندوة لشرح التعديلات الدستورية بحضور "العرابي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جامعة مطروح، ندوة لشرح التعديلات الدستورية، اليوم الخميس، والمقرر إجراؤها خلال نهاية الشهر الجاري، وذلك بحضور السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، واللواء مجدي الغربلي محافظ مطروح، والدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح، وتامر الشهاوي عضو مجلس النواب.

وقال "العرابي" خلال الندوة، إن مشاركة جميع طوائف الشعب في التعديلات الدستورية أمرًا ضروريًا، لدعم ومساندة الدولة في كل مراحل البناء والاستقرار التي تشهدها خلال المرحلة الحالية، ملقيًا الضوء على فوائد المشاركة وشرح المواد المُقترح تعديلها.

وأضاف وزير الخارجية السابق، أنني أعلنت موافقتي على مبدأ التعديلات الدستورية داخل المجلس لأنني من أنصار فكرة استقرار الدولة المصرية والتقدم في عمليات البناء والتنمية، داعيًا المصريين بعدم النظر إلى الوراء لكن علينا أن ننظر إلى المزيد من قوى دفع المجتمع للأمام.

واستطرد "العرابي": أن الهدف الأسمى للدستور هو حماية الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.