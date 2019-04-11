أخبار مصر | غادة والي تنهي جولتها بالمنيا بتفقد تطوير فروع بنك ناصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تنهي جولتها بالمنيا بتفقد تطوير فروع بنك ناصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت غادة والي والي وزيرة التضامن الاجتماعي، جولتها بتفقد فرع بنك ناصر الاجتماعي بشارع طه حسين يرافقها قيادات البنك في المنيا، وشملت جولتها افتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان ودار البنين للتربية.

وخلال تواجدها بالبنك حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي لقاء عملاء البنك والاستماع إلي ارائهم فيما يقدم من خدمات البنك للمستفيدين من مشروعات مستوره او صرف نفقة المطلقات الي جانب الخدمات المصرفيه المتنوعة.

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وافتتحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الخميس، مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان، وذلك بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بمرافقة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

ويعد مركز العزيمة أول مركز لـتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد وتصل طاقته الاستيعابية إلي 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنوياً علي مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش " تدريب مهنى، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".

كما تفقدت والي مؤسسة دار التربية للبنين بالمنيا والتي تم افتتاحها في مارس 2018، وقامت والي بالاطمئنان علي حالة الابناء، وزارت الورش التدريبية مثل الدهانات والكهرباء والنجارة والمدرسة الصديقة والتقت والي بالابناء داخل المدرسة ضمن برنامج حماية الاطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.