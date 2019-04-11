أخبار مصر | "برلمانية" تطالب المجلس القومي للمرأة بالتدخل في واقعة "سيدة النادي النهري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تطالب المجلس القومي للمرأة بالتدخل في واقعة "سيدة النادي النهري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، المجلس القومي للمرأة بالتدخل للدفاع عن سيدة "النادي النهري" والتي تعرضت إلى تحرش لفظي وسباب وشتائم وانتهاك لحقوقها ولشخصها ولسمعتها من جانب رئيس نادي الزمالك.

وقالت أبوالسعد، إن القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن المجلس القومي للمرأة نص على أن المجلس القومي للمرأة يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما نص ذات القانون على ان المجلس يختص بإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، مُشيرة إلى أن المجلس مُلتزم بالتحرك من تلقاء نفسه مدافعًا عن هذه السيدة، وتسألت:"إذا لم ينتفض لمثل ما تعرضت له سيدة النادي النهري... متي سيتحرك"؟

وأكدت النائبة البرلمانية، أن ما تعرضت له هذه السيدة من شتائم وسباب واحتباس بالنادي يشكل عدة جرائم تمس المرأة المصرية وتمس هيبتها وكرامتها والقومي للمراة هو المنوط به حمايتها، مُطالبة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن تتدخل فورًا عبر مكتب شكاوي المرأة التابع للمجلس وأن تهب للدفاع عن المرأة المصرية والتى كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وخصص لها عام المرأة.