تدريب عابر في البحر المتوسط مع قطع فرنسية

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تدريب في البحر المتوسط

في استثمار للعلاقات الوطيدة بين البلدين والبحريتين المصرية والفرنسية، نفّذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريّا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط أمام السواحل المصرية، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية متعددة المهام (PROVENCE)، وسفينة الإمداد (MARNE) لقناة السويس وبمشاركة فرقاطة مصرية. ويأتي التدريب الجديد والسريع في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

اشتمل التدريب على تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب والقرصنة بالبحر، وكذلك التدريب على حماية هدف حيوي يتمثل في منصات البترول والغاز ضد التهديدات غير النمطية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات نوعية للطائرات الهليكوبتر الفرنسية مع الوحدات البحرية المصرية والفرنسية

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