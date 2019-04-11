الصيادلة ينتصرون.. الحارس القضائي يغادر النقابة

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نقابة الصيادلة - صورة أرشيفية
غادر، اليوم الخميس، المستشار محمد فكري الحارس القضائي، والذي سبق تعيينه من قبل محكمة جنوب القاهرة بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر، مقر النقابة في منطقة جاردن سيتي، وتأتي مغادرته استجابة لجملة الأحكام القضائية التي أصدرها القضاء الإدارى بوقف الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، واستمرار العملية الانتخابية المقرر لها 16 أبريل الجاري، كذلك رفض حل مجلس النقابة. وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية قد أصدرت، اليوم الخميس، عدة أحكام،
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من الدكتورة منال عبد اللطيف والمطالبة بحل مجلس النقابة العامة، وكذلك رفضت الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص باجراء الانتخابات، كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الصيدلي محمد سمير للمطالبة بوقف الانتخابات بسبب فرض الحراسة على
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من الدكتورة منال عبد اللطيف والمطالبة بحل مجلس النقابة العامة، وكذلك رفضت الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص باجراء الانتخابات، كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الصيدلي محمد سمير للمطالبة بوقف الانتخابات بسبب فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
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كما تم رفض دعوى الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة القائم بأعمال نقيب الصيادلة، الخاصة بإلزام إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة. وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات بسبب ترتيب القوائم والمقامة من الدكتور علي عبد الله، وبالنسبة للدعوى المقامة بوقف ترشيح نقيب الغربية تم إحالتها للمفوضين مع الاستمرار في الانتخابات.
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